Okullar üniformalar konusunda tekelcilik yapıyor

Ayaklı Gazete’ye Girne bölgesinden ulaşan bir vatandaşımız, Girne’nin güzide liselerinden Girne Anafartalar Lisesi’nin öğrenci kıyafetleri konusunda tam bir tekelcilik yaptığı iddiasında bulunarak sitemlerini dile getirdi.

Anafartalar Lisesi’ne giden 2 çocuğunun olduğunu her biri için toplam forma giderleri 580 TL istendiğini anlatan vatandaşımız, ayrıca orada okumalarına rağmen bir üst sınıfa geçtikleri için tekrardan kayıt ücreti olarak 150 TL kişi bası istendiğini, 2 çocuk olduğu için 50 TL indirim yapıldığını söyledi.

Vatandaşımız, “Toplamda iki çocuk için 1410 TL istendi. Bunun yanında diğer istenilen şeyler olacak kırtasiye olarak derken benim aracımı daha ucuza almıştım. Yazıktır, günahtır” dedi.

Okul yönetiminin bir konfeksiyon şirketiyle anlaşıp “ben toplu alacam o yüzden yarı yarıya vermen lazım” diyebileceğini belirten vatandaşımız “Okul yönetimi olarak bakın sayın veliler bu tişört dışarıda 50 TL okulumuz uzun uğraşlar sonucu bunu 25 TL’ye mal etmiştir dese ne güzel olmaz mı? Böylece öğrencilerinin velilerin yüzünü güldürebilir” dedi.

Çocukların eğitimi anayasayla koruma altına alındığını hatırlatan vatandaşımız “Okul mağazacı olamaz. Okulunun üniformasının nasıl olacağını okul armasının nasıl olacağını rengini vs belirler. Özel sektör konfeksiyoncuları da aynısını yapar” diye konuştu.

Türkiye’de üniformaların serbest piyasada her isteyen konfeksiyoncu tarafından yaptığını ve velilerinde rekabet var diye o formaları piyasanın altında alabildiğini iddia eden vatandaşımız “Mesela Anafartalar okulunun formaları 10 tane mağazada satılsa pazarlık yaparık adam da mecbur ucuza satar sürümden kazansın diye. Ama okul tekelcilik yapıyor” diyerek sitemlerini dile getirdi.