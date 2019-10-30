Okul önündeki kaldırım park yeri mi?

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Lefkoşa sakini bir veli, Taşkınköy bölgesindeki Necati Taşkın İlkokulu önünde kaldırıma park eden bu van araç sürücüsü ile ilgili şikayetlerini bizlerle paylaşarak bu duyarsızlığa isyan etti.

Vatandaşımız "Burası Necati Taşkın İlkokulu ve bu van araç sahibi vatandaş çocukların kaldırımda bekleme ve okula giriş çıkışlarını engellemekteydi” diyerek bu duyarsızca hareketi nedeniyle onu kınadıklarını ifade etti.

Bu kaldırıma park etme cesareti veyahut gücünü nereden aldığını sorgulayan vatandaşımız “Utanmasa okulun içine aracını park edecek. Kaldırımlar yayalara aittir hele ki bu okul giriş çıkışıysa bilahare bu konuda duyarlı olmaları lazım" diye konuştu.

Ülkemizde bazı insanların kendi rahatlarını bozmak istememeleri nedeniyle başkalarının haklarını çiğnediklerini ifade eden vatandaşımız, “Bu şekilde sorumsuzca kaldırıma park eden sürücüleri kınıyorum. İnşallah gereken cezayı alır” dedi.