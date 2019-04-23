banner255
38 0
Okul önündeki durak meyhane mi?
Okul önündeki durak meyhane mi?
37 0
 
Seni hiç unutmadık
Seni hiç unutmadık
15 0
43 0
Bu aracın sahibi trafik kurallarını bilmiyor mu?
Bu aracın sahibi trafik kurallarını bilmiyor mu?
113 0
Eşi güzellik yarışmasına katılan Rus rahip, sürgüne gönderildi
Eşi güzellik yarışmasına katılan Rus rahip, sürgüne gönderildi
70 0
Yunusların umutları azalıyor
Yunusların umutları azalıyor
79 0
banner82

Okul önündeki durak meyhane mi?

banner27

Ayaklı Gazete’ye Alsancak’tan ulaşan bir vatandaşımız, bazı kendini bilmez gençlerin kamusal alanda alkol ve benzeri şeylerin içilemeyeceğini bilmezden gelerek okul önündeki durağı adeta meyhaneye çevirdiğini ifade ederek sitemlerini bizlerle paylaştı.

banner262
Okul önündeki durak meyhane mi?
banner267

 

Vatandaşımız dün sabah saatlerinde çocuğunu ilkokula götürdüğü sırada okul önündeki durakta karşılaştığı bu manzara nedeniyle şok olduğunu belirterek, “Burası Alsancak Küçükler İlkokullu önü otobüs durağı. Görüldüğü gibi geceden kalan içki şişeleri ve bugün okulda 23 Nisan etkinlikleri var" diyerek isyan etti.

İçki içecek kişilerin ya evinde ya meyhane de ya da kamusal alan dışında içki içmesi gerektiğini belirten vatandaşımız, “Okul önlerinde bulunan bu durakların meyhane gibi kullanılmasının kabul edilebilir bir durum olmadığını bilmeleri gerek” diyerek sözlerini tamamladı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.