Okul önündeki durak meyhane mi?

Ayaklı Gazete’ye Alsancak’tan ulaşan bir vatandaşımız, bazı kendini bilmez gençlerin kamusal alanda alkol ve benzeri şeylerin içilemeyeceğini bilmezden gelerek okul önündeki durağı adeta meyhaneye çevirdiğini ifade ederek sitemlerini bizlerle paylaştı.

Vatandaşımız dün sabah saatlerinde çocuğunu ilkokula götürdüğü sırada okul önündeki durakta karşılaştığı bu manzara nedeniyle şok olduğunu belirterek, “Burası Alsancak Küçükler İlkokullu önü otobüs durağı. Görüldüğü gibi geceden kalan içki şişeleri ve bugün okulda 23 Nisan etkinlikleri var" diyerek isyan etti.

İçki içecek kişilerin ya evinde ya meyhane de ya da kamusal alan dışında içki içmesi gerektiğini belirten vatandaşımız, “Okul önlerinde bulunan bu durakların meyhane gibi kullanılmasının kabul edilebilir bir durum olmadığını bilmeleri gerek” diyerek sözlerini tamamladı.