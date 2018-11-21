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“Okul bahçe duvarında çamaşır mı kurutulur?”

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan Lefkoşa sakini vatandaşlarımız, ülkemizde her geçen gün değişen nüfus yapısıyla birlikte farklı görüntülerinde ortaya çıktığını dile getirerek, bize gönderdikleri bazı fotoğraflarla sitemlerini paylaştılar.

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“Okul bahçe duvarında çamaşır mı kurutulur?”
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Fotoğrafta görülen yerin Lefkoşa’nın göbeği sayılan ve en eski okullarından biri olan Şehit Tuncer İlkokulu’nun telleri olduğunu belirten vatandaşlarımız, bu görüntüler karşısında şok olduklarını dile getirdiler.

Bir kişinin çamaşırlarını veya kilim gibi kuruması gereken bazı eşyalarını kendi bahçesinde veya avlusunda kurutabileceğini ifade eden vatandaşlarımız, ancak bir okul veya kamuya ait bir binanın bahçesini çevreleyen duvar veya tellerinin üzerinde kurutmasının kabul edilmez olduğunu kaydettiler.

Bu görüntülerin değişen nüfus yapısıyla arttığını dile getiren vatandaşlarımız “Böyle görüntüleri biz geçmişte televizyonlarda bazı filmlerde izler ve gülerdik. Ancak artık ülkemize de gelen yeni nüfusla bol bol görmeye başladık. Bu bir okulun bahçe duvarına çamaşır asılmasına hakkı vardır anlamına gelemez” diyerek sitem ettiler.

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