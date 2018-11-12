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Öğrenciler ölümle dans ediyor

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı sürücülerimiz, geçtiğimiz günlerde Haspolat Kavşağı yakınlarında bulunda bulunan yaya geçidinin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından tehlike arz ettiği için geçişlere kapatılmasına karşın bölgede yaşayan öğrencilerin bunu takmadıklarını ifade ederek bize gönderdikleri bir fotoğrafla dile getirdiler.

Öğrenciler ölümle dans ediyor
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Sürücülerimiz fotoğrafta da görüldüğü gibi çift şerit yolda daha önce yaya geçidi için açılan ancak Cuma gününden itibaren Karayolları ekiplerince tamamıyla kapatılan çelik bariyerlerin üzerinden atlayarak karşıya geçmeye çalışan öğrencilerin hem kendilerinin hem de sürücülerin hayatlarını tehlikeye attıklarını kaydettiler.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın çok hızlı bir şekilde hareket ederek buraya müdahale etmesi gerektiğini ifade eden sürücülerimiz, öğrencilerin de mutlaka kurallara uyması gerektiğini sözlerine eklediler.

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