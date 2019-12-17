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Öğrenciler, balçık tarlasından okula giriyor

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Güzelyurt sakini vatandaşlarımız, Güzelyurt Sanayi Bölgesi arkasında bulunan Portakal Çiçekleri Anaokulu girişinin olduğu yolun adeta balçık tarlası olduğunu belirterek, bu konudaki sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Öğrenciler, balçık tarlasından okula giriyor

Güzelyurt sakini vatandaşlarımız, yıllardır burada küçük çocuklara eğitim veren bu devlet okuluna giden yolun asfaltlanmaması nedeniyle her yağmur yağdığında adeta balçık tarlasına dönüştüğünü ifade ederek “Geçtiğimiz hafta boyunca yağan bereketli yağmurlar nedeniyle okula getirilen çocuklar veya kendileri yürüyerek buraya gelen çocuklar adeta çamurla mücadele ediyorlar” dediler.

Bir devlet okuluna giden yolun asfaltlanmasının neden bu kadar zor olduğunu sorgulayan vatandaşlarımız, “Bu çocuklar çamura batarak okula giriyorlar. Sonra da aileler çeşitli hastalıklarla mücadele etmek zorunda kalıyorlar” diye konuştular.

100-200 metrelik bir yolun asfaltlanmasının maliyetinin ne olduğunu sorgulayan vatandaşlarımız, “İlla ki birilerinin dayısı mı olmalı bu memlekette iş yaptırmak için! Neden buraya bir asfalt dökümü yapılmıyor?” diye sorguladılar.

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