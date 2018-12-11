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“Odun sobalarıyla zehir soluyoruz”

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevre dostu vatandaşlarımız, kış aylarına girdiğimiz bugünlerde hava sıcaklıklarının da düşmesiyle birlikte birçok evde gerek odun sobalarının gerekse şöminelerin yakılmaya başlandığını ifade ederek, bu konudaki sıkıntılarını bizlerle paylaştılar.

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“Odun sobalarıyla zehir soluyoruz”
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Yakılan odun sobalarından yayılan duman nedeniyle büyük mağduriyet yaşadıklarını dile getiren vatandaşlarımız, “Fotoğrafta da görüldüğü gibi gündüz vakti yakılan odun sobalarından yayılan dumanlar adeta zehir saçıyor. Yakılanlar nedir bilemiyoruz ama çıkan dumanlardan adeta boğulacak gibi oluyoruz” dediler.

Bu konuda kime şikayet yapacaklarını sorgulayan vatandaşlarımız, yakılanların odun olsa böyle kötü koku ve duman çıkarmayacağını savunarak, göz göre göre zehirlendiklerini iddia ettiler.

Ülkemizde hava sıcaklıklarının geceleri dahi 10 derecenin altına düşmediğini belirten vatandaşlarımız ancak bazı kişilerin veya ailelerin alışkanlıklarından dolayı bu odun sobalarının sürekli yandığını da sözlerine eklediler.

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