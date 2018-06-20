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“Neden iki arabalık yeri işgal etmekte ısrarcıyız?”

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız, sürekli olarak polis konusunda sürücüler arasında bir uyarma şeklinin gelişmesine karşın bazı sürücülerin halen daha kurallar konusunda ve park etme konusunda bilgisi olmayan sürücüler olduğunu ifade ederek sitemlerini bizlerle paylaştılar.

“Neden iki arabalık yeri işgal etmekte ısrarcıyız?”
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Fotoğrafta görülen aracın Lefkoşa’nın en kalabalık süpermarketlerinden birinin park yerinde çekildiğini ifade eden vatandaşlarımız “Yani biz diyecek bir şey bulamadık. O kadar birbirimizi uyarırız nerede polis var nerede çevirme var falan eyvallah da, neden ufak da olsa kurallara uymayı denemeyiz?”dediler.

İki arabalık park yerini neden gasp etmekte ısrarcı olan sürücüler olduğunu anlayamadıklarını dile getiren vatandaşlarımız, ülkede zaten park yeri konusunda büyük sıkıntı olduğunu belirterek sitem ettiler.

Park yerinde boş yer olsa bile bu şekilde iki aracın park yerini tek araçla kapatmanın büyük bir saygısızlık olduğunu ifade eden vatandaşlarımız, biraz daha herkesin haklarına saygı göstermek gerektiğini sözlerine eklediler.

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