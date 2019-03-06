Neden halen ders almıyoruz?

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız, tüm uyarılar ve yaşanan ölümlü iş kazalarına rağmen halen daha hiçbir tedbir almadan çalışan işçiler olduğunu söyleyerek, bize gönderdikleri fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.

Vatandaşlarımız, son zamanlarda sürekli olarak medyaya da yansıyan iş kazaları ve ölümlere rağmen fotoğrafta da görüldüğü gibi tedbirsiz çalışan işçiler olduğunu kaydettiler.

Fotoğrafı dün Lefkoşa’da Çetinkaya Burcu bölgesinde Cumhurbaşkanlığı yolu üzerinde çektiklerini söyleyen vatandaşlarımız, “Fotoğrafta da görüldüğü gibi dört katlı bir apartmanın en üst katında pencere başlığı üzerinde bulunan iki kişi temizlik mi yapmaya çalışıyor yoksa tamirat için mi uğraşıyorlar bilmiyoruz ama, her an için dengelerini kaybedip aşağıya düşebilirler” dediler.

Bu işçilerin neden iş güvenliği olmadan burada iş yapmaya çalıştıklarını anlayamadıklarını ifade eden vatandaşlarımız, dört katlı yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki bu binadan yere düşen bir kişinin kurtulma şansı olmadığını vurguladılar.

İnsan hayatının bu kadar ucuz ve değersiz olmadığını belirten vatandaşlarımız, bazı şeylerden neden ders alınmadığını sorguladılar.