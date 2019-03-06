banner255
Bu sürücünün ayrıcalığı ne?
Bu sürücünün ayrıcalığı ne?
15 0
Hentbolun süperi UKÜ
Hentbolun süperi UKÜ
13 0
 
Bu aracın lastikleri acaba altından mı?”
Bu aracın lastikleri acaba altından mı?”
6 0
Brezilya'yı karnaval ateşi sardı
Brezilya'yı karnaval ateşi sardı
28 0
İncirli, Hasanlar’ı aldı
İncirli, Hasanlar’ı aldı
276 0
İşini garantiye aldı
İşini garantiye aldı
292 0
Lefke, Karadağ'da Girne'ye de acımadı
Lefke, Karadağ'da Girne'ye de acımadı
39 0
banner82

Neden halen ders almıyoruz?

banner27

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız, tüm uyarılar ve yaşanan ölümlü iş kazalarına rağmen halen daha hiçbir tedbir almadan çalışan işçiler olduğunu söyleyerek, bize gönderdikleri fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.

banner262
Neden halen ders almıyoruz?

Vatandaşlarımız, son zamanlarda sürekli olarak medyaya da yansıyan iş kazaları ve ölümlere rağmen fotoğrafta da görüldüğü gibi tedbirsiz çalışan işçiler olduğunu kaydettiler.

Fotoğrafı dün Lefkoşa’da Çetinkaya Burcu bölgesinde Cumhurbaşkanlığı yolu üzerinde çektiklerini söyleyen vatandaşlarımız, “Fotoğrafta da görüldüğü gibi dört katlı bir apartmanın en üst katında pencere başlığı üzerinde bulunan iki kişi temizlik mi yapmaya çalışıyor yoksa tamirat için mi uğraşıyorlar bilmiyoruz ama, her an için dengelerini kaybedip aşağıya düşebilirler” dediler.

Bu işçilerin neden iş güvenliği olmadan burada iş yapmaya çalıştıklarını anlayamadıklarını ifade eden vatandaşlarımız, dört katlı yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki bu binadan yere düşen bir kişinin kurtulma şansı olmadığını vurguladılar.

İnsan hayatının bu kadar ucuz ve değersiz olmadığını belirten vatandaşlarımız, bazı şeylerden neden ders alınmadığını sorguladılar.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.