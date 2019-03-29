Neden bu otlara daha önceden müdahale edilmedi?

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Lefkoşa sakini vatandaşlarımız, özellikle bu yıl bol bereketli yağmurların sonrasında her tarafın otlarla dolduğunu dile getirerek, önümüzü yaz olduğunu ve bu otlardan dolayı büyük sıkıntılar yaşayacaklarını iddia ettiler.

Bize gönderdikleri fotoğrafın Küçük Kaymaklı’da bulunan Siyah Kuğu 3 sitesindeki boş arazi olduğunu belirten bölge sakinleri, “Bu boş arazinin bu şekilde olması sinek, böcek, yılan ne ararsan var anlamına geliyor” diyerek ilerleyen günlerde bu hayvancıkların insanları zor duruma sokacağını savundular.

“Merak ediyoruz belediye gelir görür ama neden bir şey yapmaz? Yani bu otlar neden daha küçükken temizlenmedi ve kuruduktan sonra temizlenecek. İlla ki birilerinin canları mı yanacak ve öyle mi müdahale edilecek?" diyen bölge sakinleri, belediye ekiplerini göreve davet ettiler.