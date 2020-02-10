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Neden bu kadar duyarsızlaştık

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız geçtiğimiz akşam gittiği Girne - Alsancak arasındaki bir mekandan ayrılırken yaşadığı bir durumu bizlerle paylaşarak bazı insanların çok sorumsuz olduğunu dile getirerek sitemini paylaştı.

Neden bu kadar duyarsızlaştık

Arkadaşlarıyla birlikte gittiği mekandan gece saatlerinde ayrılırken aracının sağ yan aynasının kırık olduğunu fark ettiğini anlatan vatandaşımız ancak aynanın kırılmasına neden olan araç sürücüsünün ortalarda olmadığını söyledi.

Vatandaşımız “Gece aracıma vurup kaçan arkadaş benim aynamı kırdığı için yerine kendi aynasını bırakmış. Bari bir kutuda Kırmızı sprey boya bıraksaydın. Kırmızı arabaya beyaz ayna uyar mı hiç” diye esprili şekilde sitemini dile getirdi.

İnsanların neden bu kadar duyarsız olduğunu anlayamadığını ifade eden vatandaşımız “Benim aracıma vurup kaçan arkadaş mekana geri gelip anons ettirmiş olsaydı hiç zoruma gitmeyecekti. Zira aracım full sigortadır. Ancak sanki adam öldürmüş gibi hiç seslenmeden oradan ayrılmasına anlam veremedim. Neden bu kadar duyarsızlaştık” diyerek bu duyarsızlığa tepkisini yineledi.

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