Neden belediyeye temizlik ücreti veriliyor?

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Mağusa bölgesinde yaşayan bir vatandaşımız, yaşadıkları bölge olan Batıkent Evleri bölgesinin sokaklarının halinin içler açısı bir hal aldığını ifade ederek bize gönderdiği bazı fotoğraflarla sitemlerini dile getirdi.

“Burası Mağusa bölgesi topraklarında bulunan Batıkent Evleri. Bugün mahallede yürüyüş yapmaya çıktım fakat resimlerde sadece bir kısmını gördüğünüz otlardan kaldırımda yürümek mümkün olmadı” diyen vatandaşımız bölgenin neden bu kadar ilgisiz kaldığını sorguladı.

Bu yerleşim yerinde belediye tarafından sadece çöpler toplandığını ve resimlerde görülen manzaranın kimsenin umurunda olmadığını ifade eden vatandaşımız “Aslında bu resimleri yayınlamak istemezdim fakat defalarca hatırlatmalara rağmen bir adım bile atılmadı” dedi..

Bu bölge halkının neden ilgili belediyeye temizlik ücreti ödediğini sorgulayan vatandaşımız “En iyisi bu bölge halkından belediye temizlik parası almasın ve bölge halkı da kendi başının çaresine baksın” diyerek sözlerini tamamladı.