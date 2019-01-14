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Ne yedirip ne içireceğimizi şaşırdık

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir anne ülkemizde artık ürünleri tüketirken artık hangisinin güvenli olduğunu bilemediklerini belirterek geçtiğimiz gün başından geçen bir olayı bize gönderdiği fotoğraflarla aktararak sitem etti.

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Ne yedirip ne içireceğimizi şaşırdık
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Bayan vatandaşımız “Geçtiğimiz gün sabahtan çocuğuma ısıtmak için sütü cezveye boşalttığımda içinden siyah küçük bir şey çıktı. Komple yırttığımda dibi pütürleşmiş ve bir kısmı sarı-yeşil arası dibe çökmüş bir tortu vardı” diyerek bu görüntü karşısında şok olduğunu ifade etti.

Bazı sebze ve meyvelerde ilaç kalıntısı olduğu konusunda haberler okuduklarını ancak bugüne kadar bu olayla karşılaşmadıklarını belirten vatandaşımız “Her haltı yapıyorlar da çocukların gıdasında bari şerefsizlik yapmasalar artık. Ne yedirip ne içireceğimizi şaşırdık” diye konuştu.

Ülkede tüm gıdaların denetlenip denetlenmediğini sorgulayan vatandaşımız, ancak pastörize sütün bu şekilde olmasının izahının ne olduğunu sorgulayarak insan sağlığının bu kadar değersiz olmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

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