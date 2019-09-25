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Ne plakası var ne de örtüsü

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız, gerek trafik güvenliği gerekse asayiş için ülkede polislerin sürekli kontroller yaptığını gördüklerini veya duyduklarını dile getirerek, buna rağmen halen yollarda kural tanımayan sürücülerle karşılaştıklarını belirterek, bize gönderdiği fotoğrafla sitemlerini paylaştı.

Ne plakası var ne de örtüsü
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Fotoğrafta görülen kamyonla Değirmenlik – Girne dağyolunda karşılaştığını ifade eden vatandaşımız, “Fotoğrafta da görüldüğü gibi kamyon ağır yük taşıyor. Taş veya toprak olsa gerek ama maalesef üzeri örtülü değil. Bunun yanında kamyonun plakası yok. Yükü de belli ki çok fazla” diyerek bu duruma tepkisini dile getirdi.

Her gün yollarda olan polislerin bu gibi araçlara yollarda nasıl izin verdiğini sorgulayan vatandaşımız, “Yoksa polisler sadece şehir merkezlerinde mi görev yapıyor? Dağ yolları onların görev alanları içinde değil mi?” diye sorguladı.

Vatandaşımız, bu kamyondan etrafa savrulan taş veya topraklar nedeniyle yoldaki diğer araç sürücülerinin zor anlar yaşadığını belirterek, bu şekilde sorumsuz sürücülerin cezalandırılmasının şart olduğunu sözlerine ekledi.

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