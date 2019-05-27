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Ne mühendis ne de profesör olmaya gerek yok

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan Taşkınköy sakini bir vatandaşımız, bundan yaklaşık bir yıl önce Metropol bölgesine dönen ışıklardan Devpa köprüsünün olduğu yere kadar yapılan yol çalışması ve düzenleme sonucunda yol üzerinde park yerleri oluşturulduğunu ancak bu park yerleri nedeniyle yolun doğusundan anayola çıkmaya çalışanların çok zor anlar yaşadığını dile getirdi.

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Ne mühendis ne de profesör olmaya gerek yok
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Bunun düzeltilmesi için birçok defa belediye başta olmak üzere birçok yetkili daire ve polise şikayetlerini ilettiklerini söyleyen vatandaşımız, fotoğrafta görüldüğü gibi Pazar günü trafiğin az olduğu saatlerde ve yol kenarında araçların park yapmadığı durumda yolun görüş açısının çok net olduğunu kaydetti.

Vatandaşımız “Ne mühendis ne de profesör olmaya gerek yok... Ta ışıklardan itibaren yolun görüş açısı açık... Hiçbir tehlike olmadan anayola çıkabiliyoruz. Kimsenin ne canı ne de malı tehlikede... Anayolun içine verdiğiniz parkı derhal kaldırın!!!! Ve park yapılmasına engel olun !!!! Bu yolu herkes için bu şekilde güvenli hale getirin... İçişleri, Kaymakamlık, Belediye,Polis.... Hepinizi bu işi gözle görülür şekilde çözmeye yani görevinizi yerine getirmeye bekliyoruz” diyerek yetkilileri bir kez daha göreve davet etti.

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