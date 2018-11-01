“Ne lastik kaldı ne de jant”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemiz yollarından dolayı araçlarının hurdaya döndüğünü iddia ederek bize gönderdikleri fotoğrafla isyan ettiler.

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemiz yollarından dolayı araçlarının hurdaya döndüğünü iddia ederek bize gönderdikleri fotoğrafla isyan ettiler.

Fotoğrafta görüldüğü gibi araçlarının çelik jantının kırıldığını lastiğinin ise patladığını belirten vatandaşlarımız “Geçtiğimiz gün sürekli kullandığımız İskele – Yonca kavşağı üzerindeki Cihangir köyü girişinde gece vakti düştüğümüz çukurda ne jantımız kaldı ne de lastiğimiz. Bu zararımızı kim karşılayacak?” dediler.

Her yıl seyrüsefer ücreti ödediklerini ancak alınan bu seyrüsefer ücretlerinin yollara yatırım olarak dönmediğini ifade eden vatandaşlarımız, “Ödediğimiz bu seyrüsefer ücretlerinin karşılığında en azından yollardaki çukurların kapatılmasını istiyoruz” diyerek isyanlarını paylaştılar.