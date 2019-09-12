Ne lastik kaldı ne amortisör

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Mağusa bölgesinden bazı vatandaşlarımız, ülkemizde araç kullanmanın artık büyük bir külfet olduğunu zira yolların her geçen gün bozulduğunu belirterek, bize gönderdikleri fotoğraflarla sitemlerini paylaştılar.

Vatandaşlarımız, fotoğrafta görülen yolun Güvercinlik köyü ile Mağusa Sanayi bölgesi arasında olan yol olduğunu belirterek, bu yolu sürekli kullandıklarını ve neredeyse son 1 yıl içinde araçlarının ne lastiklerinin ne jantlarının ne de amortisörlerinin sağlam kaldığını ifade ettiler.

Son olarak geçtiğimiz hafta fotoğrafta görülen yolda oluşan neredeyse 20 cm derinliğindeki çukura düşmesi sonucunda hem yeni lastiklerinin parçalandığını hem de jantlarının eğrildiğini söyleyen vatandaşlarımız, “Biz araçlarımıza çıkardığımız seyrüseferle yollarımızın düzgün olmasını, mayın tarlasıyla dolmamasını beklerken, her gün daha fazla çukur oluştuğunu görüyoruz. Bunu gören bir yetkili yok mu?” diyerek sözlerini tamamladılar.