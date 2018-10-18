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Ne domates ne de patates yiyemeyeceğiz

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, önceki gün gittikleri markette karşılaştıkları fiyatlar sonrasında şok olduklarını belirterek, bu fiyatların neden bu kadar yükseldiğini sorguladılar.

Ne domates ne de patates yiyemeyeceğiz
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Sebzede özellikle domates ve patates fiyatlarındaki bu anormal yükselişin nedeni sorgulayan vatandaşlarımız, “Mutfakların temel malzemesi olan domates ve patatesi yiyemeyeceğiz. Domatesin fiyatı 8-9 TL civarında. Patates ise 10-11 TL civarında satılmakta. Sanki de altın alacağız” dediler.

Fotoğrafta görüldüğü gibi domatesin kilosunun 9 TL olduğunu ancak bu domateslerin 9 TL’lik domatesler olmadığını ifade eden vatandaşlarımız, “Avrupa’da hatta komşumuz Güney Kıbrıs’ta bu domatesler 2. sınıf domates olarak satışa sunuluyor ve değerleri ise çok düşüktür” diye konuştular.

Bu konuda yetkileri göreve davet eden vatandaşlarımız, malın kalitesine göre fiyatı olması gerektiğini sözlerine ekleyen vatandaşlarımız, herkesin artık cebindeki parayı kuruşuna kadar hesaplayarak harcama yaptığını dile getirdiler.

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