Ne bitki örtüsü kaldı, ne ağaç

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevre dostu vatandaşlarımız, son günlerde yağan yağmurlar sonrasında oluşan su baskınlarının acı gerçeği yine yüzümüze vurduğunu dile getirdiler.

Çevre dostu vatandaşlarımız, bazı bölgelerde gerçekten de çok fazla yağmur düştüğü için dereler geldiğini ancak bazı bölgelerde normal yağmurlar düşmesine karşın sellerin oluştuğunu bunun tek nedeninin ise ülkemizde bitki örtüsünün kaybolması olduğunu iddia ettiler.

Bitki örtüsünün kaybolmasından dolayı suyun akışının şiddetli yağmurlarla birlikte hızlıca dere yataklarına doğru gittiğini ifade eden vatandaşlarımız, “Ülkede dağlar taşocakları tarafından işgal edilirken, tepelikler de birçok ekili araziler ise inşaatlarla doldu. Netice olarak yağan yağmurları tutacak ne ağaç kaldı ne de bitki örtüsü” dediler.

İlerleyen zamanlarda yağacak daha çok yağmurla birlikte daha büyük felaketlerin olabileceği endişesini taşıdıklarını söyleyen vatandaşlarımız, “Bir an önce ağaçlandırmaya önem vermemiz gerek. Aksi takdirde doğa bizden çok kötü intikam alacak dediler.