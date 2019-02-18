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Ne arka lambaları belli ne plakası

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, polislerin sürekli olarak denetimler yaptığına dikkat çekerek, buna rağmen fotoğraftaki gibi ağır araçların nasıl yollarda olduğunu sorguladılar.

Ne arka lambaları belli ne plakası
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Bize fotoğrafla ulaşan sürücü vatandaşlarımız, “Fotoğrafta da görüldüğü gibi bu beton mikserinin arkadaki sinyal ve fren  lambaları sanki de yokmuş gibi, hiç görünmüyorlar. Ayni şekilde plakası görünmüyor ve bu şekilde yollarda her gün cirit atıyor” diyerek sitem ettiler.

Bu aracın geceleyin yolda olduğunu düşünmek bile istemediğini ifade eden duyarlı sürücülerimiz, birilerinin eceli olmadan bu araç ve benzeri araçların sürücüleri başta olmak üzere cezalandırılması gerektiğini sözlerine eklediler.

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