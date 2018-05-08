Narenciyeci kan ağlıyor

Ayaklı Gazete’ye Güzelyurt bölgesinden ulaşan bazı narenciye üreticileri, bu yıl Mayıs ayı olmasına karşın halen elinde portakal olan üreticilerin olduğunu belirterek narenciye üreticisinin bitme noktasına geldiğini ifade ettiler.

Son zamanlarda özellikle su kuyularının da kurumaya başladığını ve birçok narenciye üreticisinin bahçelerini sulayamaz duruma geldiğini ifade eden Güzelyurtlu vatandaşlarımız, bu arada bahçelerinde portakal, mandalin veya greyfut kalmayan üreticilerin ise ürünlerinin bedellerini alamadığını kaydettiler.

Gidişatın narenciyenin bitmesi yönünde ilerlediğini kaydeden Güzelyurtlu vatandaşlarımız, “Bu maliyetler, susuzluk ve ürünümüzün karşılığını alamamak bizim iflasımızın ilanıdır. Ne yapacağımızı bilemiyoruz” diyerek yetkilileri bu konuda çözüm üretmek için göreve davet ettiler.