Narenciye can çekişiyor

Ayaklı Gazete’ye Güzelyurt bölgesinden ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizin narenciye deposu olarak bilinen bölgesi olan Güzelyurt’ta gün geçtikçe narenciye ağaçlarının yok olmaya başladığını dile getirerek, bu konuda bize gönderdikleri fotoğraflarla sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Vatandaşlarımız, Güzelyurt’un yem yeşil narenciye bahçelerinin gün geçtikçe yok olduğunu, zira gerek narenciye ürünlerinin pazar bulunamaması gerekse fiyatlarının üreticiyi tatmin etmemesi nedeniyle birçok narenciyecinin ağaçlarını sulamadığını ve kurumaya bıraktığını ifade ettiler.

Bazı üreticilerin ise tür değişikliğine gitmek istemesi nedeniyle ağaçlarını kesip aşı yaptırdığını ancak aşıların tutmaması üzerine fotoğraftaki gibi bahçenin kuruduğunu dile getiren bölge sakinleri, “Çok kısa bir zaman sonra ülkemizin narenciye deposu diye bir şey kalmayacak. Gidişat bize bunu gösteriyor. Yeşilin tüm tonlarını görebildiğimiz Güzelyurt bölgesi artık, yeşil değil kahverengiye dönüşmekte” diyerek sitem ettiler.

Narenciyenin can çekiştiğini belirten bölge sakinleri, devletin ve hükümet edenlerin gerekli desteği vermemesi durumunda narenciyeyi de dışardan ithal eder duruma geleceğimizi sözlerine eklediler.