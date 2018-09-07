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Muhtardan örnek çalışmalar

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizin şirin köylerinden biri olan Beşparmak Dağları eteğindeki Görneç köyü muhtarı çalışmalarına hız verdi.

Muhtardan örnek çalışmalar
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Özellikle çevre kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla büyük yerleşim yerlerinde başlatılan Teneke Ev Projesi’ni Görneç köyünde de yapmak için girişim yapan muhtar Nevzat Akçagil, bu projeyi hayata geçirmiş durumda.
Muhtar Nevzat Akçagil, sosyal medya aracılığıyla yapmış olduğu açıklamada “AB finansal desteği ile yürütülen Umut Tenekeleri Projesi’ne bir destek de Görneç köyü olarak bizler destek verdik. Hem sosyal sorumluluğumuzu dinç tutmak adına, hem de daha yaşanabilir bir çevre istiyorsak katkınızı bekliyoruz.”  diyerek köylülere çağrıda bulundu.

Bu arada Akçagil’in, sadece teneke çöplerin değil diğer çöplerin de çöp kutularına atılması için canla başla mücadele ettiği bildirilmekte.

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