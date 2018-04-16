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Motorlu Araç Kayıt Dairesi'nde geçici memura kıyak mı?

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde bazı kişilere yapılan ayrıcalıkların oldukça dikkat çekici olduğu ve bu nedenle etrafındaki kişilerde huzursuzluk verdiği bildiriliyor.

Motorlu Araç Kayıt Dairesi'nde geçici memura kıyak mı?
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 Bize ulaşan bilgilere göre Lefkoşa’da Motorlu Araç Kayıt Dairesi'nde geçici memur olarak işe alınan kişinin eşine kantin kıyağı yetmediği ifade edilerek, noterlik  belgesi alan bu kişinin dairenin kantin bölümünü Noter işleri için kullandığı iddia edilmekte..

Eşi dairede memurken kendisi de hem kantincilik hem de noterlik yapan kadına bir önceki hükümet döneminde yapılan bu kıyağa halen seyirci kalındığı ve bu durumdan memurlar şikayetçi olduğu kaydediliyor.

Bize ulaşan bilgilere göre geçici memur olan kişi annesi adına çalıştırdığı kantine eşini yerleştirerek hem kantinden gelir sağlıyor hem de noterlikten. Dışarıda birçok Noter kira öderken Motorlu Araç Kayıt Dairesi'den büyük rant sağlayan bu kişiye Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı neden müdahale etmediği sorgulanıyor.

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