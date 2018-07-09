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Mormenekşelilerin çöplük isyanı büyüyor

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan Mormenekşe sakini bazı vatandaşlarımız, ülkemizin en büyük sorunlarından biri olan çevre kirliliği olduğunu dile getirdi.

Mormenekşelilerin çöplük isyanı büyüyor
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan Mormenekşe sakini bazı vatandaşlarımız, ülkemizin en büyük sorunlarından biri olan çevre kirliliğinden son zamanlarda en çok kendi bölgelerinin etkilendiğini dile getirerek, bölgelerinde oluşturulan çöplüğün zaman zaman yanmasından dolayı perişan olduklarını belirterek sitemlerini paylaştılar.

Özellikle köylerinin kuzeyinde oluşturulan çöplük alanın yakıldığı zamanlarda her tarafın dumana boğulduğunu söyleyen vatandaşlarımız, dün gece yine yakılan çöplükten yayılan duman nedeniyle adeta boğulacak gibi olduklarını ifade ettiler.

Bölgelerinde belediye başkanın değiştiğini belirten vatandaşlarımız, yeni başkanın bu sorunu çözeceğini umut ettiğini dile getirerek, toplum olarak da biraz daha çevreye önem vermemiz gerektiğini sözlerine eklediler.

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