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Molohiya paket paket yurt dışına

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı haberlere göre, ülkemizle özdeşleşen yemeklerden biri olan molohiyanın ününün yurt dışına ulaştığı ve bugünlerde ülkede molohiyanın mumla aranır duruma geldiği bildiriliyor.

Molohiya paket paket yurt dışına
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Bize ulaşan bilgilere göre, molohiyanın tadını alan yurt dışından gelen gerek Arap ülkelerinden kişilerin gerekse İngiltere’den gelenlerin molohiyayı ülkelerine götürerek pişirmek için adeta yarıştıkları bildiriliyor.

Ülkede en fazla molohiya yetiştirilen yerlerden olan orta Mesarya’daki Değirmenlik, Minareliköy ve Demirhan köylerinde harıl harıl molohiya ayıklanarak kurutulduğu ve paketlenerek yurt dışına gönderildiği gelen bilgiler arasında bulunuyor.

Özellikle Arap ülkelerinde oldukça fazla talep olduğu gelen haberler arasında yer alırken, molohiya yetiştiricilerinin sularının azalmasından dolayı daha fazla ekim yapamadıkları için morallerinin bozulduğu kaydediliyor.

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