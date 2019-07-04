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Metehan’dan geçişler Çin işkencesine döndü

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, Metehan Sınır Kapısı’ndan geçişlerin adeta Çin işkencesine döndüğünü ifade ederek sitemlerini gönderdikleri fotoğraflarla paylaştılar.

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Metehan’dan geçişler Çin işkencesine döndü
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Vatandaşlarımız, dün Güney Lefkoşa’ya geçip yaklaşık 1 saat sonra geri döndüklerini belirterek, gerek kuzeyden güneye geçmek için bizim tarafta oluşan sıkışıklık, gerekse dönerken yine bizim geçiş noktamızda oluşan sıkışıklıktan dolayı adeta çıldırdıklarını belirttiler.

Yaz gününde neredeyse yarım saat güneye geçmek için kuzey tarafında beklediklerini ancak güneyde neredeyse 5 dakikada geçiş yaptıklarını söyleyen vatandaşlarımız, dönüşte de 5 dakikada güneyden geçerken kuzeyde yine en az yarım saat kuyrukta beklediklerini vurguladılar.

Bu barikatlarda neden personel sayısının artırılmadığını sorgulayan vatandaşlarımız, “Yoksa Güney’e geçmek isteyen vatandaşlarımıza bu yapılan eziyetle onları bezdirmek mi isteniyor” diyerek sözlerini tamamladılar.

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