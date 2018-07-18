Metehan Kapısı’ndaki yoğunluk, sürücüleri bayıltıyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan vatandaşlarımız, Lefkoşa’da Güney ile Kuzey Kıbrıs arasındaki araçlı geçiş kapısı olan Kermiya’daki Metehan Sınır Kapısı’ndaki yoğunluğun son zamanlarda fotoğrafta görüldüğü gibi arttığını dile getirerek sitemlerini dile getirdiler.

“Artık her gün ve günün hemen hemen her saatinde Kermiya barikatının durumu budur. Yanlış anlaşılmasın dönüşü daha kötüdür. Zaman zaman Güney’deki Coca Cola'ya kadar trafik olur” diyen vatandaşlarımız bu yoğunluğun giderilmesinin ancak Lefkoşa bölgesinde yeni bir araçlı geçiş kapısı açılmasıyla mümkün olabileceğini ifade ettiler.

Bu yoğunluğun nedenlerinin başında çalışma koşullarından ve yoğunluktan dolayı sivil hizmet görevlilerinden istifalar yaşanması geldiğini belirten vatandaşlarımız “Bir Ledra Palace, bir Mağusa Kapısı'nın (Yenikapı) açılması bu yükü ve çalışma koşullarını hafifletecektir” dediler.

Ancak Derinya ve Aplıç'ı açamayanların bunu nasıl yapacağını sorgulayan vatandaşlarımız, yetkilileri bu konuda çalışmaya davet ettiler.