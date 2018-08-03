Sn. Tufan Erhürman, göreve geldiğiniz günlerdeki güler yüzlülüğünüz yerine oldukça gergin bir yüz hali almış durumda. Anlaşılan ekonomideki gidişat sizi oldukça gerdi.

Sn. Özdil Nami, Ekonomi Bakanlığı olarak artan döviz kurları nedeniyle zora giren esnaflara bir destek projesi açıklamanız şart. Bu şekilde bekleyip görmekle olmuyor.

Sn. Mehmet Harmancı, yeni dört yıl için göreve başlamanızla birlikte artık yeni yatırım ve halkın yaşam kalitesini artıracak projeleri hayata geçirme zamanı herhalde. Acaba Lefkoşa Kesimhane Tesisi acaba bunlardan ilk ki mi olacak?

Sn. Sunat Atun, siz de UBP başkanlığı için adaylığınızı açıkladınız. Özellikle Mağusa ve İskele bölgesinde oldukça sevilen bir vekil olarak başkan olma şansınız yüksek görülüyor. Hayırlısı olsun.

Sn. Yeşim Gümüşdağ, Sağlık Bakanlığı olarak damacana sular konusunda yaptığınız açıklamalar biraz olsun vatandaşı ferahlattı. Ancak etkin denetimden vazgeçmemek gerek. Bu arada şebeke suları ne duruma acaba?

Sn. Hüseyin Çavuş Kelle, dün Kooperatif Bankası ile ilgili arka arkaya fotoğraf paylaşımlarınız oldu. Yoksa siz de görevden alınanlar arasına mı katıldınız?