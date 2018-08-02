Sn. Zeki Çeler, bir bakan olarak yurt dışına tatile gitmek için Baf Havalimanı’nı tercih etmeniz sizi oldukça zorlayacak. Zira muhalefet kanadı bu fırsatları bekliyor.

Sn. Asım Akansoy, yine sivri çıkışlarınızla partili arkadaşlarınızın dikkatini çekmeyi başarmışsınız. Ama daha partinin kurultayına çok uzun bir zaman var. Yoksa siz şimdiden adaylığınızı açıklıyor musunuz?

Sn. Tolga Atakan, 1500 fidan dikme kararını umarız bugünlerde uygulamazsınız. Zira bu sıcak havalarda dikilecek fidanların ömrü iki gündür. Ama düşünce olarak güzel bir hamle.

Sn. Dursun Oğuz, anlaşılan siz ve partili arkadaşlarınız hükümetin almış olduğu milletvekillerine verilecek olan hayat pahalılığının Göç Yasası mağduru çalışanlara verilmesine pek memnun olmadınız. Eee haksız da değilsiniz yani bu zamanda.

Sn. Niyazi Nizam, oldukça geniş bir yönetim kurulu ile görevinize devam ediyorsunuz. Anlaşılan bundan sonra hakem camiası olarak daha etkin işler ve çalışmalar yapacaksınız. Kolay gelsin.

Sn. Erçin Çoban, aldığımız duyumlara göre, KKTC Fenerbahçeliler Derneği’nden ayrı bir başka Fenerbahçeliler derneği kurmak için çalışmalar varmış. Acaba bu çalışmalar içinde siz de var mısınız?