banner107
Bermuda Şeytan Üçgeni'nin gizemi çözüldü
Bermuda Şeytan Üçgeni'nin gizemi çözüldü
2 0
Tur gezileri, bilet fiyatlarını uçurdu
Tur gezileri, bilet fiyatlarını uçurdu
27 0
Dumlupınar resmen sahada
Dumlupınar resmen sahada
180 0
16 0
15 0
16 0
Diriliş Çetinkaya sahnede
Diriliş Çetinkaya sahnede
274 0
Güney’de naylon poşet artık parayla satılıyor
Güney’de naylon poşet artık parayla satılıyor
29 0
banner82
banner147

Mesajınız Var

banner27

Mesajınız Var
banner137

Sn. Zeki Çeler, bir bakan olarak yurt dışına tatile gitmek için Baf Havalimanı’nı tercih etmeniz sizi oldukça zorlayacak. Zira muhalefet kanadı bu fırsatları bekliyor.

Sn. Asım Akansoy, yine sivri çıkışlarınızla partili arkadaşlarınızın dikkatini çekmeyi başarmışsınız. Ama daha partinin kurultayına çok uzun bir zaman var. Yoksa siz şimdiden adaylığınızı açıklıyor musunuz?

Sn. Tolga Atakan, 1500 fidan dikme kararını umarız bugünlerde uygulamazsınız. Zira bu sıcak havalarda dikilecek fidanların ömrü iki gündür. Ama düşünce olarak güzel bir hamle.

Sn. Dursun Oğuz, anlaşılan siz ve partili arkadaşlarınız hükümetin almış olduğu milletvekillerine verilecek olan hayat pahalılığının  Göç Yasası mağduru çalışanlara verilmesine pek memnun olmadınız. Eee haksız da değilsiniz yani bu zamanda.

Sn. Niyazi Nizam, oldukça geniş bir yönetim kurulu ile görevinize devam ediyorsunuz. Anlaşılan bundan sonra hakem camiası olarak daha etkin işler ve çalışmalar yapacaksınız. Kolay gelsin.

Sn. Erçin Çoban, aldığımız duyumlara göre, KKTC Fenerbahçeliler Derneği’nden ayrı bir başka Fenerbahçeliler derneği kurmak için çalışmalar varmış. Acaba bu çalışmalar içinde siz de var mısınız?

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.