Mesajınız var

Sn. Tolga Atakan, Ulaştırma Bakanlığı olarak bozulan yollar için acaba ne zaman tamirat veyahut yenileme yapmayı planlıyorsunuz? Zira yaz ayları sonrası yağacak yağmurlarla yollar çok daha kötü olacak.

Sn. Aral Moral, maşallah İçişler Bakanlığı’nda arı gibi çalışıyorsunuz. Sorunları olan vatandaşlarla tek tek ilgilenip anında yardımcı oluyorsunuz ve herkesten takdir topluyorsunuz. Allah size kolaylık versin.

Sn. Fazilet Özdenefe, Meclis Dilekçe ve Ombudsman Komitesi olarak dün sabah Yeni Boğaziçi’ndeki karavan kamp tesislerini yerinde incelemeniz çok önemli bir adım. Her sorunu yerinde incelemekte fayda var.

Sn. Ünal Üstel, partinizin yaklaşan kurultayı öncesinde acaba siz de başkan adaylığını düşünüyor musunuz? Yoksa bu kadar fazla adayla seçime gidilmesine karşı mısınız?

Sn. Hasan Sadıkoğlu, bölgenizde gerçekleşen bisiklet yarışı sırasında bir izleyicinin dikkatsizliği sonucunda yaşanan kaza bir faciaya dönüşüyordu. Allah korudu diyelim.

Sn. Ali Kişmir, Basın-Sen olarak medya kurumlarımızla toplu iş sözleşmesi imzalamaya başlayarak ülkemizde önemli işlere imza atmaya başladınız. İnşallah devamı gelir.