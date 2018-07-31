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Sn. Serdar Denktaş, yaptığınız basın toplantısıyla hem akaryakıta zamları müjdelediniz, hem de milletvekillerinin hayat pahallığı artışını açıkladınız. Ancak bu konuda yasal düzenleme yapılmadan böyle bir çalışma yapmanız ne kadar doğrudur?

Sn. Kudret Özersay, parti olarak alacağınız artışları hayır kurumlarına bağışlayacağınızı açıklamıştınız. Ancak bu konuda Maliye Bakanlığı yolunuza taş koymuş gibi.

Sn. Hüseyin Özgürgün, hükümet ortaklarını adeta topa tuttunuz. Bizce hükümet ortaklarınıza değil partili başkan adaylarınızla savaşmak için hazırlık yapın.

Sn. Halil Kasım, Serdarlı Belediyesi olarak bölgenizde gerek temizlik çalışmaları gerekse su problemleri konusunda çözümler yapmanızla bölge sakinlerinden daha ilk ayınızda takdir topladınız. Durmak yok devam.

Sn. Nevvar Nolan, Balkanlar Turu geziniz nasıl geçti? Eşinizle birlikte emekli arkadaşlarınızla güzel bir tur gezisi yapmış olsanız gerek.

Sn. Kemal Başat, Taşkent Doğa Parkı’na her geçen gün ilgi artıyormuş. Bu arada bu bölgede kurduğunuz kameralarla çevreyi kirletenleri tespit ederek uyarmanız çok yerinde. İnşallah ders alınıyordur.

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