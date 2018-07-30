Sn. Kudret Özersay, geçtiğimiz günlerde siz BRT’ye yaptığınız açıklamalarda müzakereler ile ilgili bir gelişme umudunuz olmadığını kaydettiniz. Ancak görünen o ki sonbahar ayları oldukça hareketli geçecek gibi…

Sn. Özdil Nami, Rum basınına verdiğiniz demeçte artık bu noktadan sonra bir tarih konulmasının ancak sonuç getireceğine vurgu yaptınız. İnşallah dediğiniz gibi bir tarih konulur…

Sn. Ayşegül Baybars, İçişleri Bakanlığı olarak son yakalanan FETÖ zanlısı kişiler konusunda acaba yargılama süreci burada mı olacak yoksa Türkiye’ye mi gönderilecekler?

Sn. Erkut Şahali, Çamlıbel’de katıldığınız Domates Festivali’nde gördüğünüz domateslere hayran kalmışsınız. Keşke Anamur suyu daha erken zamanda tarım alanlarına verilse de bu domatesler her yerde yetiştirilse değil mi? Biraz hareketlenmekte fayda var…

Sn. Sanlı Çoban, takımınız Beşiktaş’ın Avrupa Ligi ön eleme turunda eşleşti Faroe Adaları takımı sanki de mahalle takımıydı değil mi. Ama Beşiktaş’ta fark yapmak yerine antrenman yaptı…

Sn. Cemil Sarıçizmeli, Mehmetçik Üzüm Festivali için hazırlıklar başlamış. Sizde aile yadigarı olan üzümlerinizden sucukları hazırlamaya başlamışsınız diye duyduk. Kolay gelsin…