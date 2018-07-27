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Sn. Tufan Erhürman, geçtiğimiz aylarda yaptığınız açıklamalarda nüfus sayımı yapılacağını bildirmiştiniz. Acaba bu sayım hangi aylarda olabilir? Bizce en erken Eylül sonu yapılmalıdır.

Sn. Tolga Atakan, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı olarak CAS çalışanları konusunda sesinizin soluğunuzun hiç çıkmaması dikkat çekiyor. Bu sessizliğin sebebi ne?

Sn. Nidai Güngördü, Girne Belediyesi olarak olası bir yağmurda su taşkınlarının önüne geçmek için yağmur mazgallarını temizletmeniz çok yerinde bir karar. İnşallah bundan sonra da sürekli yapılır. Zira betonlaşan Girne şiddetli bir yağmurla suya gömülebilir.

Sn. Dr. Mustafa Taşcıoğlu, sizin de dediğiniz gibi ülkenin nüfusu bilinmesi durumunda sağlıkta planlama yapılabilir. Bunun için de bir an önce bir sayım yapılması şart.

Sn. Harun Maden, Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak, her yıl bu zamanlar yumurtalarından çıkarak denize ulaşan caretta caretta kaplumbağaları için yaptığınız etkinliklerle önemli bir duyarlılık oluşturdunuz. İnşallah gelecekte bu kaplumbağalara tüm ülke sahip çıkar.

Sn. İlker Edip, Beyarmudu Belediyesi olarak yine oldukça renkli bir halk dansları festivali ve patates festivali için kolları sıvadığınız görülüyor. Bölge halkının şenleneceği bu etkinliklere ülke genelinde de katılım olacağı kesin.

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