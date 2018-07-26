banner107
Trafikte bu gibi ihmallere yer yok
Trafikte bu gibi ihmallere yer yok
21 0
Plaj Ligi'nde Çamlık çifte şampiyon
Plaj Ligi'nde Çamlık çifte şampiyon
29 0
En iyi fantastik kitaplar
En iyi fantastik kitaplar
21 0
Arabaya biner binmez klimayı çalıştırmayın!
Arabaya biner binmez klimayı çalıştırmayın!
163 0
Yunanistan'da can kaybı 79'a çıktı
Yunanistan'da can kaybı 79'a çıktı
57 0
Doğa otelleri
Doğa otelleri
31 0
Yunanistan'da alevler bir beldeyi haritadan sildi
Yunanistan'da alevler bir beldeyi haritadan sildi
83 0
Geçitkalelilerin hedefleri üst lig
Geçitkalelilerin hedefleri üst lig
480 0
banner82
banner147

Mesajınız Var

banner27

Mesajınız Var
banner137

Sn. Filiz Besim, Tıp-İş tarafından yapılan açıklamalarda bakanlığınızın sağlıkta kapsamlı iyileştirmeleri ötelediğini savundular. Ama siz de biliyorsunuz ki sağlık en önemli konu ve bu nedenle öteleme olmamalı.

Sn. Kudret Özersay, sosyal medya üzerinden dün yaptığınız açıklamanızda CAS çalışanlarını yaptıkları eylemlerden dolayı eleştirdiniz. Ancak onların da ne kadar zor bir durumda olduklarını empati yapmanızda fayda var.

Sn. Ahmet Sennaroğlu, bölgenizdeki Kaplıca Sahili’nde yapmaya çalıştığınız temizlik çalışması çevrecilerin tepkisine neden oldu. Ama haksızda değiller yani. Zira bu zamanda böyle bir çalışma olmaz.

Sn. Hasan Yılmaz Işık, ülkemizde yaz ayları olmasına karşın domatesin 8 TL’den satılmasına Tüketiciler Derneği olarak isyan etmeniz yerinde. Ama unutmayalım ki sorun üretim değil tüketiciye gidene kadar gerek toptancı gerekse market sahiplerinin yaptığı fiyatlandırmadır.

Sn. Dr. Bülent Dizdarlı, ikinci takımınız Galatasaray’ın ülkemizde düzenleyeceği şampiyonluk kutlaması için biletinizi almışsınız.  İyi eğlenceler.

Sn. Suma Choudry, takımınız GG’nin çalışmalara başladığı bugünlerde antrenman sahası bulmakta zorlandığı bildiriliyor. Keşke antrenman sahanızı çok daha önceden ekim için hazırlamaya başlasaydınız.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.