Sn. Filiz Besim, Tıp-İş tarafından yapılan açıklamalarda bakanlığınızın sağlıkta kapsamlı iyileştirmeleri ötelediğini savundular. Ama siz de biliyorsunuz ki sağlık en önemli konu ve bu nedenle öteleme olmamalı.

Sn. Kudret Özersay, sosyal medya üzerinden dün yaptığınız açıklamanızda CAS çalışanlarını yaptıkları eylemlerden dolayı eleştirdiniz. Ancak onların da ne kadar zor bir durumda olduklarını empati yapmanızda fayda var.

Sn. Ahmet Sennaroğlu, bölgenizdeki Kaplıca Sahili’nde yapmaya çalıştığınız temizlik çalışması çevrecilerin tepkisine neden oldu. Ama haksızda değiller yani. Zira bu zamanda böyle bir çalışma olmaz.

Sn. Hasan Yılmaz Işık, ülkemizde yaz ayları olmasına karşın domatesin 8 TL’den satılmasına Tüketiciler Derneği olarak isyan etmeniz yerinde. Ama unutmayalım ki sorun üretim değil tüketiciye gidene kadar gerek toptancı gerekse market sahiplerinin yaptığı fiyatlandırmadır.

Sn. Dr. Bülent Dizdarlı, ikinci takımınız Galatasaray’ın ülkemizde düzenleyeceği şampiyonluk kutlaması için biletinizi almışsınız. İyi eğlenceler.

Sn. Suma Choudry, takımınız GG’nin çalışmalara başladığı bugünlerde antrenman sahası bulmakta zorlandığı bildiriliyor. Keşke antrenman sahanızı çok daha önceden ekim için hazırlamaya başlasaydınız.