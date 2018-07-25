Sn. Kudret Özersay, çağdaş bir Dışişleri Bakanlığı olarak Yunanistan’da yaşanan yangın felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı göndermeniz çok yerinde. İnsanlığın böyle zamanda dayanışma içinde olması gerek.

Sn. Zeki Çeler, medya çalışanların sendikalaşması için son açıkladığınız proje ile ilgili bugüne kadar bir başvuru oldu mu? Yoksa henüz hiçbir kurumun bu konuda bir girişimi yok mu?

Sn. Cemil Sarıçizmeli, Mehmetçik’te bu yıl 58. kez düzenleyeceğiniz Üzüm Festivali için son hazırlıklar yapılıyor herhalde. Özellikle üzüm ve üzüm ürünlerinin geleceğe taşınması için bu festivali çok daha fazla önemli kılıyor.

Sn. İsmail Arter, Gazimağusa Belediyesi bünyesinde bulunan Çamlık Spor voleybolcularının Türkiye’de kazandıkları şampiyonluk belediyeniz için büyük bir gurur ve tanıtım olsa gerek.

Sn. Erçin Tekakpınar, asgari ücretin belirlenmesi için yapılan ikinci toplantıdan da sonuç çıkmadı. Bari bu toplantıda çıkacak olan rakam işçiyi tatmin edecek bir rakam olur. Zira hayat pahalılığı asgari ücreti eritmiş durumda.

Sn. Cafer Gürcafer, Aplıç ve Derinya kapılarının ihaleleri ile ilgili sorunların aşıldığını açıkladınız. Acaba bu sorunlar nelerdi? Maddi sorunlar mı yoksa siyasi sorunlar mıydı?