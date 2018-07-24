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Sn. Mustafa Akıncı, dün Lute ile yaptığınız görüşmede size Anastasiadis ile yüz yüze görüşmeniz konusunda bir talep iletildi mi? Zira bugünlerde hareketli günler yaşanması olası gibi.

Sn. Tolga Atakan, sosyal medya aracılığıyla Mahmut Anayasa’nın size gönderdiği mesajı okudunuz mu? Okumadıysanız okumanızda fayda var. Zira bu noktalar gerçekten de çok kötü durumda.

Sn. Ahmet Sennaroğlu, Büyükkonuk Belediyesi sınırları içinde olan Kaplıca Plajı’nda dozerlerle yapılan sahildeki çalışma hakkında bilginiz nedir acaba? Bilginiz varsa neden bu günlerde bu yapılmakta?

Sn. Hüseyin Çavuş Kelle, anlaşılan o ki Çiftçiler Birliği olarak artık sokağa inmek için fırsat kolluyorsunuz. Ama bu sıcaklarda eylem yapmakta pek mantıklı değil sanki.

Sn. Alihan Pehlivan, Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turu kura çekiminde takımınız Fenerbahçe’ye çıkan rakip Benfica olunca moraliniz bozulmuş. Ama üzülmeyin Şampiyonlar Ligi’nden elenirseniz UEFA Ligi’nde yolunuza devam edersiniz.

Sn. Cemil Gürsel, yaz aylarıyla birlikte Karpaz bölgesinde başladığınız denize açılarak balık avlama turlarınız nasıl gidiyor? Herhalde yeni teknenizle büyük balıklar yakalamışsınızdır. Bol avlar.

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