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Sn. Fikri Ataoğlu, ülkemizde yaz sezonuyla birlikte otellerimizdeki doluluk oranının neredeyse yüzde yüzlere varması yüzleri güldürüyor. İnşallah bakanlığınızın hedeflediği 12 ay boyunca turizmle her zaman otellerin yüzü güler…

Sn. Erkut Şahali, Tarım Bakanlığı olarak et ithaline sıcak baktığınız anlaşılıyor. İnşallah üreticinin de durumunu dikkate alarak bunu yaparsınız…Zira halk her geçen gün artan fiyatlardan dolayı et yemekten korkar oldu…

Sn. Kudret Akay, şimdi anlamadığımız bir konu var. Siz daha önce Maliye Bakanlığı’nda müsteşar olarak görev yaparken, neden görevden alınarak sözleşmeli olarak yine Maliye Bakanlığı’nda göreve başladınız?

Sn. Mehmet Kıral, Salamis Bay Conti Otel olarak Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Türkiye’den gelen turistlerle dolu bir yaz sezonu geçiriyorsunuz. Anlaşılan o ki memnuniyet yüksek…

Sn. Mustafa Zurnacılar, ülkemizi Cittaslow ile tanıştıran belediye olan Yeni Boğaziçi’nin eski günlerdeki gibi faal olması için çalışmalarınız hızlanmış. Hade hayırlısı diyelim…

Sn. Mehmet Eziç, takımınız Galatasaray’ın hazırlık maçlarında iyi futbol oynamasına karşın kaybetmesi dikkat çekiyor. Sezon başındaki bu görüntü sizde Şampiyonlar Ligi için umut vaat etti mi?

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