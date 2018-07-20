Sn. Erkut Şahali, dün Çiftçiler Birliği heyetiyle yaptığınız görüşmede bu yılki kuraklık ile ilgili çalışmalarda son aşamaya geldiğini açıkladınız. Ancak esas önemli olan bundan sonrasıdır. Kuraklık tazminatlarını ödeyecek para var mı?

Sn. Birikim Özgür, köşe yazınızda belirttiğiniz casinolarla ilgili tartışma kime tartışma kime hizmet ettiği yönündeki sorunuzun cevabını siz bizden daha iyi biliyorsunuzdur.

Sn. Filiz Besim, sağlık Bakanlığı olarak Güzelyurt bölgesinde yapımı süren yeni hastane binası için bitim tarihi olarak 2019 sonu hedef konması güzel. Ancak o tarihe kadar bölgedeki hastane için iyileştirme çalışmaları sürmeli.

Sn. Mustafa Zurnacılar, Yeni Boğaziçi Belediye Başkanlığı görevini devralmanız sonrasında özellikle kültür sanat alanında önemli çalışmalara imza atmak için kolları sıvamışsınız. Kolay gelsin. Bu arada Pulya Festivali için ekip olarak çalışmalara hız vermişsiniz.

Sn. Okan Dağlı, baktınız gördünüz Derinya Kapısı için iki taraftan pek girişim yok, siz de soluğu yurt dışında aldınız. Ancak baskı olmazsa bu iş zor biter.

Sn. Dt. Ertuğ Çulluoğlu, yeni iş yerinizde yoğunluktan dolayı başınızı kaşıyacak vaktiniz bile olmadığı görülüyor. Ama Galatasaray söz konusu oldu mu akan sular durur değil mi?