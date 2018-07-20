banner107
Binatlı yıldızları Düzce'de ışıldadı
Binatlı yıldızları Düzce'de ışıldadı
233 0
2020 Yılında Vizyona Girecek 19 Film
2020 Yılında Vizyona Girecek 19 Film
41 0
Beyni formda tutan zeka oyunları
Beyni formda tutan zeka oyunları
43 0
Paris Hilton, 4 Ağustos'ta Limak Cyprus’ta parti verecek
Paris Hilton, 4 Ağustos'ta Limak Cyprus’ta parti verecek
53 0
Karting heyecanı başlıyor
Karting heyecanı başlıyor
43 0
Burcunuza göre ideal yaz tatili
Burcunuza göre ideal yaz tatili
100 0
Kıbrıs’ın ilk siyasi el kitabı ve sözlüğü yayımlandı
Kıbrıs’ın ilk siyasi el kitabı ve sözlüğü yayımlandı
33 0
YDÜ ile PGM işbirliği
YDÜ ile PGM işbirliği
73 0
banner82
banner147

Mesajınız Var

banner27

Mesajınız Var
banner137

Sn. Erkut Şahali, dün Çiftçiler Birliği heyetiyle yaptığınız görüşmede bu yılki kuraklık ile ilgili çalışmalarda son aşamaya geldiğini açıkladınız. Ancak esas önemli olan bundan sonrasıdır. Kuraklık tazminatlarını ödeyecek para var mı?

Sn. Birikim Özgür, köşe yazınızda belirttiğiniz casinolarla ilgili tartışma kime tartışma kime hizmet ettiği yönündeki sorunuzun cevabını siz bizden daha iyi biliyorsunuzdur.

Sn. Filiz Besim, sağlık Bakanlığı olarak Güzelyurt bölgesinde yapımı süren yeni hastane binası için bitim tarihi olarak 2019 sonu hedef konması güzel. Ancak o tarihe kadar bölgedeki hastane için iyileştirme çalışmaları sürmeli.

Sn. Mustafa Zurnacılar, Yeni Boğaziçi Belediye Başkanlığı görevini devralmanız sonrasında özellikle kültür sanat alanında önemli çalışmalara imza atmak için kolları sıvamışsınız. Kolay gelsin. Bu arada Pulya Festivali için ekip olarak çalışmalara hız vermişsiniz.

Sn. Okan Dağlı, baktınız gördünüz Derinya Kapısı için iki taraftan pek girişim yok, siz de soluğu yurt dışında aldınız. Ancak baskı olmazsa bu iş zor biter.

Sn. Dt. Ertuğ Çulluoğlu, yeni iş yerinizde yoğunluktan dolayı başınızı kaşıyacak vaktiniz bile olmadığı görülüyor. Ama Galatasaray söz konusu oldu mu akan sular durur değil mi?

 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.