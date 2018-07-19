Sn. Kudret Özersay, İngiltere’de Kıbrıslı Türklerle yaptığınız temaslarda yüzünüz gülüyor. Anlaşılan orada yaşayan Kıbrıslı Türklere ulaşabilmenin rahatlığını yaşıyorsunuz.

Sn. Cemal Özyiğit, okulların kapanmasının üzerinden bir ayı aşkın bir süre geçti. Bu süre zarfında eksikleri konusunda neler yapıldığını açıklamanızda fayda var. İnşallah yeni eğitim ve öğretim yılı yine kaosla başlamaz.

Sn. Hasan Sadıkoğlu, dün ziyaretinize gelen Dr. Fazıl Küçük Vakfı yönetiminden Mehmet Küçük’ü yaklaşık 45 dakika bekletmenize karşın görüşmemeniz çok düşündürücü. Bizce bir özür borcunuz var.

Sn. Hasan Öztaş, ilk 4 yıllık görev sürenizde 51 projeyi hayata geçirerek Geçitkale ve bölgesinden çok oy almanızı sağladınız. Acaba önümüzdeki dönemde proje hedefleriniz kaç?

Sn. Ebru Başay, başınız sağ olsun. Babanız Mustafa Başay’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü sizlerle paylaşıyoruz. Allah rahmet eylesin ve size de sabırlar versin diyoruz.

Sn. Dursun Oğuz, partinizde sizin yaptığınız eleştirilerin arkasına diğer milletvekillerinizin de art arda açıklamalarda bulunması düşündürücü. Neden tek bir kişi açıklama yapmıyor?