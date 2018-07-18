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Sn. Erkut Şahali, ülkemizde artık ülkenin her yanında kullanılan Anamur suyunun tarımda her yerde kullanılmasının matematiksel olarak mümkün olmadığını söylediniz. Bu arada birçok köyde bu suyun tarım ve hayvancılık alanında kullanıldığını biliyor musunuz?

Sn. Kemal Bağzıbağlı, ülkemizde bazı şeylerin çağa ayak uydurması için yapılan çalışmalar arasında seyrüsefer harçlarının online ödenmesi geldiğini açıklamanız çok güzel bir haber. İnşallah kısa sürede gerçekleşir.

Sn. Kudret Özersay, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın casinolara vatandaşların girişinin serbest olması için yasal düzenleme yapılacağı açıklamasına karşın siz sosyal medya hesabınızdan böyle bir çalışma olamayacağını belirttiniz. Acaba kime inanalım biz de bilemedik.

Sn. Özdil Nami, Güney Kıbrıs’ta 86 adet yeni güneş parkı yapılması için karar alınmış. Acaba bizim ülkenin neyi eksik ki de güneş parkları kuramıyoruz. Mesela taş ocaklarının rehabilite edilmesi gereken yerlere bu parkları kuramaz mıyız?

Sn. Aysu Basri Akter, BRT Müdürü Meryem Özkurt’un görevinden istifa etmesi sonrasında isminiz yeni müdür olarak anılmaya başlandı. Hayırlısı diyelim.

Sn. Ahmet Dirgen, Küçük Kaymaklı Kulübü’nün yeniden yapılanması bağlamında elinizi taşın altına koyarak başkan olmanız sonrasında yönetiminizle harıl harıl çalışıyormuşsunuz. Ama yeni bir takım kurmak oldukça zor olsa gerek.

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