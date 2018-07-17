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Sn. Özdil Nami, ülkemizde evlere verilen elektrik tarifelerine baktığımız zaman Güney Kıbrıs’tan daha ucuz olduğunu söylediniz. Ancak unutmayın ki Güney Kıbrıs’ta kazanç Euro üzerindendir ve asgari ücret kaç Euro’dur?

Sn. Hüseyin Özgürgün, kurultay için adaylar yavaş yavaş belli olmaya başlamış. Partilileriniz yine bol adaylı bir kurultay süreci yaşayacağa benziyor. İnşallah bu süreç kırıcı olmaz.

Sn. Ayşegül Baybars, İçişleri Bakanlığı olarak Merkezi Cezaevi için bazı girişimler yaparak oradaki hükümlü sayısını azaltmamanız durumunda büyük olaylar yaşanabileceğini gözden kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz.

Sn. Mehmet Ekin Vaiz, Dünya Kupası ile ilgili yaptığınız son skeç gerçekten de çok güzeldi. Bu skecin de görüntülenme sayısına bakıldığı zaman ülkemizin Dünya Kupası’na ilgisini bir kez daha ortaya koydu.

Sn. Sanlı Çoban, takımınız Beşiktaş bu yıl hazırlıklara iyi başlamadı sanki. Zira oynadığı hazırlık maçlarının sonuncusunu farklı kaybetmiş. Acaba nedeni eksikleri mi?

Sn. Özhan Monargalı, Dünya Kupası’nda doğru tahmin yapan arkadaşlarınıza Dumlupınar Kulübü lokalinde kola ısmarlayacağınızı duyduk. Hayırdır bu bonkörlüğünüzün nedeni nedir?

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