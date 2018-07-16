Mesajınız var

Sn. Tufan Erhürman, döviz konusunda hükümet olarak aldığınız önlemleri bugün açıklamanız sonrasında acaba vatandaşa faydası olacak mı? Yoksa bu önlemler iş dünyasına yönelik mi?

Sn. Hüseyin Amcaoğlu, görevinizde oldukça başarılı olmanız nedeniyle görevden alınmamanız yanında çok sevilen bir kişi olduğunuz da dikkat çekiyor.

Sn. Filiz Besim, sağlık alanında bakanlık olarak oldukça başarılı işler yapıyorsunuz. İnşallah bu başarılı işlerinize yeni bir hastane yapımını da eklersiniz…

Sn. Mehmet Karaşahin, Yeni Boğaziçi Spor Kulübü başkanlığınız hayırlısı olsun. İnşallah futbolculuk yıllarınızdaki gibi başarılı olacaksınız. Ama çalışmanız şart…

Sn. Cemal Erdoğan, Esentepe bölgesinde birçok site halen su problemi yaşıyor. Buralara yapacağınız yatırımlarla oldukça güzel bir gelir elde edebilirsiniz.

Sn. Redif Nurel, A. Yeşilova takımınızın kadrosuna kattığınız tecrübeli defans oyuncusu Serhan ile çitayı biraz daha yükselttiniz. Acaba bu sezon yabancı yıldız transfer olacak mı?