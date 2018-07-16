banner107
Ardahan’da zirve Doğa Koyuncu’nun
Ardahan’da zirve Doğa Koyuncu’nun
32 0
Pulyacılar, Karaşahin'e emanet
Pulyacılar, Karaşahin'e emanet
443 0
Retro’da eğlence tam gaz
Retro’da eğlence tam gaz
39 0
Tarkan baba oldu
Tarkan baba oldu
75 0
Korolar Festivali gala konseri ile sona erdi
Korolar Festivali gala konseri ile sona erdi
31 0
Wimbledon’ın kraliçesi Kerber
Wimbledon’ın kraliçesi Kerber
40 0
Type R rekor kırmaya devam ediyor
Type R rekor kırmaya devam ediyor
56 0
Kantara’ya tırmanacaklar
Kantara’ya tırmanacaklar
58 0
banner82
banner147

Mesajınız var

banner27

Mesajınız var
banner137

Sn. Tufan Erhürman, döviz konusunda hükümet olarak aldığınız önlemleri bugün açıklamanız sonrasında acaba vatandaşa faydası olacak mı? Yoksa bu önlemler iş dünyasına yönelik mi?

Sn. Hüseyin Amcaoğlu, görevinizde oldukça başarılı olmanız nedeniyle görevden alınmamanız yanında çok sevilen bir kişi olduğunuz da dikkat çekiyor.

Sn. Filiz Besim, sağlık alanında bakanlık olarak oldukça başarılı işler yapıyorsunuz. İnşallah bu başarılı işlerinize yeni bir hastane yapımını da eklersiniz…

Sn. Mehmet Karaşahin, Yeni Boğaziçi Spor Kulübü başkanlığınız hayırlısı olsun. İnşallah futbolculuk yıllarınızdaki gibi başarılı olacaksınız. Ama çalışmanız şart…

Sn. Cemal Erdoğan, Esentepe bölgesinde birçok site halen su problemi yaşıyor. Buralara yapacağınız yatırımlarla oldukça güzel bir gelir elde edebilirsiniz. 

Sn. Redif Nurel, A. Yeşilova takımınızın kadrosuna kattığınız tecrübeli defans oyuncusu Serhan ile çitayı biraz daha yükselttiniz. Acaba bu sezon yabancı yıldız transfer olacak mı?

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.