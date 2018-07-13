Sn. Tufan Erhürman, döviz konusunda tedbirler aldığınızı ifade ettiniz. Ancak alınan tedbirler halka yansımıyor. Bizce alınacak en iyi tedbir para birimini Euro’ya çevirmek olmalı.

Sn. Tolga Atakan, internet hizmetlerinin ucuzlaması ve hızlanması için başlatılan işbirliği çok önemli bir gelişme. Ucuzlatılmasından daha çok hızlı internet ülke genelinde en büyük ihtiyaç.

Sn. Hasan Sertoğlu, dün Futbol Federasyonu’nda önemli bir toplantı yaptığınızı duyduk. Acaba bu toplantı yeni yönetim kurulu üyelerinizle miydi? Kolay gelsin.

Sn. Fırat Ataser, Alsancak Belediyesi’nin doğayı korumak adına başlatmış olduğu Elektronik Belge Yönetim Sistemi projesi gerçekten çok güzel bir adım. Bu adımın diğer belediyelere de örnek olması dileğiyle, kolay gelsin.

Sn. Erçin Selasiye, sabahları gözünüzü komşunuz börekçide açıyormuşsunuz. Afiyet olsun. Bu arada annenizin dünkü ameliyatı nasıl geçti?

Sn. Hüseyin Kıral, oğlunuz Çağrı’nın Doğan’a transferinde az da olsa sizin de etkiniz olduğu söyleniyor. Acaba bunun doğruluk payı nedir? Hadi hayırlısı olsun.