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Mesajınız Var

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Mesajınız Var
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Sn. Mustafa Akıncı, TC Başkanı Erdoğan’ın ziyaretinin kısa olmasına karşın oldukça önemli mesajlar içerdiği belirtiliyor. Bu arada ziyaret sırasında oldukça moralsiz olduğunuz dikkat çekti. Bunun nedeni neydi acaba?

Sn. Zeki Çeler, basın sektörüne yerel iş gücü istihdamı için yapılmış olan tüzük inşallah basın sektörüne bir nebze katkı sağlar. Ancak sektörün esas sorunu geriye dönük yatırımlar.

Sn. Fikri Ataoğlu, Türkiye’de yeni Turizm Bakanı’nın ülkemizde de gerek oteli gerekse turizm acentesi olan Mehmet Ersoy’un olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ülkemiz turizmi için önemli bir şans olabilir mi?

Sn. Hüseyin Özgürgün, ana muhalefet olarak sesinizi yükseltme zamanı geldi artık. Zira hükümet ortaklarının bu gidişatı iyiye gidişat değil sanki.

Sn. Hasan Öztaş, dün sizi Geçitkale bölgesinde yol kenarlarını temizleyen işçilerle birlikte gördük. Onlarla birlikte aynı güneşin altında olmanız onlara değer verdiğinizi gösteriyor. Ancak anayol üzerinde çok fazla telefonla konuşmamanızda fayda var.

Sn. Umut Bahadır, yıllarca Süper Lig’de futbolcu olarak hizmet ettiğiniz Esentepe Kulübü’ne şimdide başkan olarak yine Süper Lig’de hizmet etmek size nasip olmuş. Hadi hayırlısı diyoruz.

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