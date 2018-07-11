Sn. Kudret Özersay, hükümet ortağınız Serdar Denktaş’ın oğluna verilmiş olan arazi için acaba bir girişim yapmayı planlıyor musunuz?

Sn. Tolga Atakan, 6 yıldır bir türlü bitirilemeyen Lefke – Güzelyurt yolunda çalışmalar son noktasına geldiği anlaşılıyor. Ancak bazı bölge sakinleri bunun farkında olmadığı için eleştirilerde bulunuyor.

Sn. Özdil Nami, elektriğe yapılan okkalı zammın gerekçesi nedir bunu topluma açıklamanızda fayda var. Zira yüzde 30’a varan zammın durup dururken yapılmadığını açıklamaz iseniz halk sizi affetmeyecek.

Sn. Hasan Sertoğlu, kulüplerden göreve devam etmeniz yönünde gelen talebi göz ardı etmeyeceğinizi söylemişsiniz. Ancak yeni süreçte yönetim kurulunu yenileyeceğiniz mesajını da vermişsiniz. Hadi hayırlısı diyelim.

Sn. Nidai Güngördü, Girne Belediyesi olarak geçtiğimiz yaz olduğu gibi bu yaz da çocuklara yönelik aktivitelerle onları geliştirme gayeniz çok yerinde bir hareket. Devamını diliyoruz.

Sn. Ayşe Gökyiğit, uluslar arası bir fotoğraf etkinliğinde FODER olarak fotoğraflarınızın sergilenmesi gerçekten de çok güzel bir olay.