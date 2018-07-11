banner107
Şans ola yaşıyoruz şans ola
Şans ola yaşıyoruz şans ola
21 0
Baf, 20 yıl sonra Boyacısız
Baf, 20 yıl sonra Boyacısız
197 0
GG'de dördüncü Suma Choudhry dönemi
GG'de dördüncü Suma Choudhry dönemi
349 0
Kupa sonrası bonservisi uçacak 17 futbolcu
Kupa sonrası bonservisi uçacak 17 futbolcu
76 0
Mormenekşelilerin çöplük isyanı büyüyor
Mormenekşelilerin çöplük isyanı büyüyor
62 0
Alptürk - Yücener hızlı başladı, önde bitirdi!
Alptürk - Yücener hızlı başladı, önde bitirdi!
47 0
Yoldan çıkarak takla attı
Yoldan çıkarak takla attı
177 0
“Ortak kültürel miras, insanlığın da mirası”
“Ortak kültürel miras, insanlığın da mirası”
38 0
banner82
banner147

Mesajınız Var

banner27

Mesajınız Var
banner137

Sn. Kudret Özersay, hükümet ortağınız Serdar Denktaş’ın oğluna verilmiş olan arazi için acaba bir girişim yapmayı planlıyor musunuz?

Sn. Tolga Atakan, 6 yıldır bir türlü bitirilemeyen Lefke – Güzelyurt yolunda çalışmalar son noktasına geldiği anlaşılıyor. Ancak bazı bölge sakinleri bunun farkında olmadığı için eleştirilerde bulunuyor.

Sn. Özdil Nami, elektriğe yapılan okkalı zammın gerekçesi nedir bunu topluma açıklamanızda fayda var. Zira yüzde 30’a varan zammın durup dururken yapılmadığını açıklamaz iseniz halk sizi affetmeyecek.

Sn. Hasan Sertoğlu, kulüplerden göreve devam etmeniz yönünde gelen talebi göz ardı etmeyeceğinizi söylemişsiniz. Ancak yeni süreçte yönetim kurulunu yenileyeceğiniz mesajını da vermişsiniz.  Hadi hayırlısı diyelim.

Sn. Nidai Güngördü,  Girne Belediyesi olarak geçtiğimiz yaz olduğu gibi bu yaz da çocuklara yönelik aktivitelerle onları geliştirme gayeniz çok yerinde bir hareket. Devamını diliyoruz.

Sn. Ayşe Gökyiğit, uluslar arası bir fotoğraf etkinliğinde FODER olarak fotoğraflarınızın sergilenmesi gerçekten de çok güzel bir olay.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.