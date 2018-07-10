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Sn. Kudret Özersay, Serdar Denktaş’ın oğluna Kermiya bölgesinde üniversite açması için arazi verilmesi olayına hükümete gelmeden önce parti olarak karşı çıkmıştınız. Ancak şimdi temel atılmasına karşın hükümet ortakları olarak sesinizin çıkmaması oldukça tuhaf.

Sn. Erkut Şahali, Tarım Bakanlığı olarak, kuru ziraatla uğraşan çiftçilerin bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle yaşadıkları mağduriyeti gidermek için ne yaptığınızı kamuoyuyla paylaşmazsanız, Çiftçilerin eleştirilerine çok daha fazla maruz kalacaksınız.

Sn. Birikim Özgür, bir röportajınızda söylediğiniz ‘Kıbrıslı Türkleri dilenci pozisyonuna düşürmeyin’ sözlerinizde çok haklısınız. Ancak gidişat o yönde gibi.

Sn. Cafer Gürcafer, müteahhitlerin aylardır devletten alacakları için kapı kapı dolaştığını ancak halen alacaklarını alamadıklarını açıkladınız. Herhalde bundan sonrası için siz de eylem yolunu seçeceksiniz.

Sn. Mehmet Ercilasun, Hal Yasası’nın hayata geçmemesi gerçekten de vatandaşlar için sağlık konusunda büyük bir kayıp. Zira bu Hal Yasası’nın uygulanmaması denetimsiz birçok ürünün piyasaya girmesine neden oluyor.

Sn. Ertuğrul Hasipoğlu, Pazar günü gittiğiniz denizde fenalaşmışsınız. Büyük geçmiş olsun diyoruz. Bu rahatsızlığınıza rağmen denize veya havuza girmeniz size iyi gelmiyor anlaşılan.

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