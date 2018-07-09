Sn. Erkut Şahali, geçtiğimiz gün Mağusa bölgesinde üretim yapan Arsal Gıda’ya yapılan ziyaretten ne gibi bir sonuç aldınız? Üretilen ürünlerin kalitesi her yerde satış için uygun bunun için Pazar bulunması için katkı koymanızda fayda var.

Sn. Turgay Deniz, gerçekten de Yeşil Hat Tüzüğü ile yapılan ticaret çok düşük. Bu konuda en büyük sıkıntı Rum yönetiminin yaptığı psikolojik baskı olduğu kesin. Bunu aşmak için ne yapmak gerek?

Sn. Gökhan Necipoğlu, başkanlığınız hayırlı olsun. Fenerbahçeliler Derneği’ni daha da büyük bir camia haline getirmeniz için çalışmanız gerekiyor. Allah size kolaylık versin.

Sn. Fehmi Oktay, eski bir Meteoroloji Dairesi Müdürü olarak, Temmuz ayı ile başlayan sıcaklık artışının daha ne kadar artacağını söyleyebilir misiniz?

Sn. Umut Madenoğlu, yaptığınız çalışmalarla gerçektende ülke gençliğine çok önemli katkılar sağlıyorsunuz. Çocuklara verdiğiniz önem ve değer geleceğe yapılan bir yatırımdır.

Sn. Erol Atakan, Kayamklı Kulübü’ne gönül vermiş bir kişi olarak kulübünüzün Çarşamba günü gerçekleşecek olan genel kurulunda isminiz başkanlık ile anılıyor. Acaba sizin düşünceniz ne yönde?