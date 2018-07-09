banner107
Mormenekşelilerin çöplük isyanı büyüyor
Mormenekşelilerin çöplük isyanı büyüyor
14 0
Alptürk - Yücener hızlı başladı, önde bitirdi!
Alptürk - Yücener hızlı başladı, önde bitirdi!
23 0
Yoldan çıkarak takla attı
Yoldan çıkarak takla attı
135 0
“Ortak kültürel miras, insanlığın da mirası”
“Ortak kültürel miras, insanlığın da mirası”
21 0
Hırvatlar penaltılarla yarı finalde
Hırvatlar penaltılarla yarı finalde
33 0
MTG'de kiralıklar belirlenmeye başladı
MTG'de kiralıklar belirlenmeye başladı
364 0
Yeni bir dev: 2019 Ram 1500
Yeni bir dev: 2019 Ram 1500
50 0
Dünya bugün daha yavaş dönecek
Dünya bugün daha yavaş dönecek
23 0
banner82
banner147

Mesajınız Var

banner27

Mesajınız Var
banner137

Sn. Erkut Şahali, geçtiğimiz gün Mağusa bölgesinde üretim yapan Arsal Gıda’ya yapılan ziyaretten ne gibi bir sonuç aldınız? Üretilen ürünlerin kalitesi her yerde satış için uygun bunun için Pazar bulunması için katkı koymanızda fayda var.

Sn. Turgay Deniz, gerçekten de Yeşil Hat Tüzüğü ile yapılan ticaret çok düşük. Bu konuda en büyük sıkıntı Rum yönetiminin yaptığı psikolojik baskı olduğu kesin. Bunu aşmak için ne yapmak gerek?

Sn. Gökhan Necipoğlu, başkanlığınız hayırlı olsun. Fenerbahçeliler Derneği’ni daha da büyük bir camia haline getirmeniz için çalışmanız gerekiyor. Allah size kolaylık versin.

Sn. Fehmi Oktay, eski bir Meteoroloji Dairesi Müdürü olarak, Temmuz ayı ile başlayan sıcaklık artışının daha ne kadar artacağını söyleyebilir misiniz?

Sn. Umut Madenoğlu, yaptığınız çalışmalarla gerçektende ülke gençliğine çok önemli katkılar sağlıyorsunuz. Çocuklara verdiğiniz önem ve değer geleceğe yapılan bir yatırımdır.

Sn. Erol Atakan, Kayamklı Kulübü’ne gönül vermiş bir kişi olarak  kulübünüzün Çarşamba günü gerçekleşecek olan genel kurulunda isminiz başkanlık ile anılıyor. Acaba sizin düşünceniz ne yönde?

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.