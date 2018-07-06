

Sn. Kudret Özersay, Aplıç ve Derinya kapılarının açılması için biraz daha sürecin hızlandırılması şart. Zira gecikmeler Türk tarafının aleyhine olan gelişmeler yaratıyor.



Sn. Zeki Çeler, Temmuz ayının ilk haftasını geride bıraktığımız bugünlerde yeni asgari ücretin belirlenmesi konusunda bakanlığın bir çağrısını göremedik. Sosyalist bir bakan olarak işçi ve emekçiden yana olduğunuzu bu zamanlarda göstermeniz gerek.

Sn. Dursun Oğuz, Ulusal Birlik Partisi’nde yaklaşık 3 ay sonra yapılacak olan kurultayda başkanlık için aday olacak kişilerin partiyi yerel seçimlerde başarısız göstermeleri sizi oldukça kızdırmış. Eee biliyorsunuz, siyasette ak zaman gelir kara olabilir.



Sn. Halil Kasım, Serdarlı Belediyesi başkanlığınızın daha ilk haftasında personelle ilişkileriniz çok iyi noktaya çıkmış. Hatta sizin için dün belediyede doğum günü pastası bile kesilmiş. Hayırlı yaşlar.



Sn. Akay Aşina, kulübünüz K. Kaymaklı’ya yıllarca hizmet veren birçok futbolcunun kulüpten ayrılmaya başlaması dikkat çekiyor. Acaba bunun nedeni kulübün maddi sorunlar yaşaması mı?



Sn. Erhan Keser, temmuz ayının ilk haftasını yaşadığımız bugünlerde hava sıcaklıklarının artmasıyla doğadaki av hayvanlarının su ihtiyacı da artmıştır herhalde. Bu konuda bölgelerdeki avcılık birliklerinin çalışmaları ne durumda?