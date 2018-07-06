banner107
Dünya bugün daha yavaş dönecek
Dünya bugün daha yavaş dönecek
12 0
Bunun adı vahşet!
Bunun adı vahşet!
49 0
Kaymaklı allem gallem
Kaymaklı allem gallem
178 0
Kenan'ı Süper Lig’e, Sakallı hazırladı
Kenan'ı Süper Lig’e, Sakallı hazırladı
313 0
Burçlar yalnızken ne yapabilir
Burçlar yalnızken ne yapabilir
71 0
Stonite üçüncü ülke ihracatıyla zincirleri kırdı
Stonite üçüncü ülke ihracatıyla zincirleri kırdı
99 0
Yeni bir gezegenin doğumu
Yeni bir gezegenin doğumu
33 0
Ülkede idam için imza kampanyası başlatıldı
Ülkede idam için imza kampanyası başlatıldı
46 0
banner82
banner147

Mesajınız Var

banner27

Mesajınız Var
banner137


Sn. Kudret Özersay, Aplıç ve Derinya kapılarının açılması için biraz daha sürecin hızlandırılması şart. Zira gecikmeler Türk tarafının aleyhine olan gelişmeler yaratıyor.


Sn. Zeki Çeler, Temmuz ayının ilk haftasını geride bıraktığımız bugünlerde yeni asgari ücretin belirlenmesi konusunda bakanlığın bir çağrısını göremedik. Sosyalist bir bakan olarak işçi ve emekçiden yana olduğunuzu bu zamanlarda göstermeniz gerek.

Sn. Dursun Oğuz, Ulusal Birlik Partisi’nde yaklaşık 3 ay sonra yapılacak olan kurultayda başkanlık için aday olacak kişilerin partiyi yerel seçimlerde başarısız göstermeleri sizi oldukça kızdırmış. Eee biliyorsunuz, siyasette ak zaman gelir kara olabilir.


Sn. Halil Kasım, Serdarlı Belediyesi başkanlığınızın daha ilk haftasında personelle ilişkileriniz çok iyi noktaya çıkmış. Hatta sizin için dün belediyede doğum günü pastası bile kesilmiş. Hayırlı yaşlar.


Sn. Akay Aşina, kulübünüz K. Kaymaklı’ya yıllarca hizmet veren birçok futbolcunun kulüpten ayrılmaya başlaması dikkat çekiyor. Acaba bunun nedeni kulübün maddi sorunlar yaşaması mı?


Sn. Erhan Keser, temmuz ayının ilk haftasını yaşadığımız bugünlerde hava sıcaklıklarının artmasıyla doğadaki av hayvanlarının su ihtiyacı da artmıştır herhalde. Bu konuda bölgelerdeki avcılık birliklerinin çalışmaları ne durumda?

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.