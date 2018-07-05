Sn. Tufan Erhürman, partinizin genel seçimlerde kullandığı ‘Çalışırız, yaparız’ söylemine tam anlamıyla uyan bir şirket olan Stonite şirketi adeta Kıbrıs Türkü’nün isterse neler yapabileceğini bir kez daha gözler önüne seriyor herhalde.

Sn. Süleyman Manavoğlu, Polis Genel Müdürlüğü olarak kutlanan Polis Günü’nün neden 30 Haziran olduğu konusu bazı kişilerce sorgulanıyor. Zira ülkemizde Polis teşkilatının kuruluşunun Aralık 1963 sonu olduğu kayıtlarda duruyor. 10 Ocak 1964 tarihli HALKIN SESİ gazetesinde bu konuyla ilgili bir haberde bunu görebilirsiniz…

Sn. Mete Boyacı, Levent Grubu bünyesinde buluna Stonite Fabrikası’nda ürettiğiniz mermerlerle dünyaya açılarak önemli işler yapmanız nedeniyle sizi bir kez daha kutlamak gerek. Kolay gelsin, bunun diğer sanayicilerimize de örnek olmasını temenni ederiz.

Sn. Hurşide Paşa, yerel seçimler de bittiğine göre artık gönül rahatlılığıyla emekliliğe ayrılabilirsiniz. Acaba emeklilik günlerinde ne yapacağınız planladınız mı?

Sn. Ali Karavezirler, Değirmenlik Belediyesi yeni başkanı olarak görevinize oldukça hızlı bir başlangıç yapmışsınız. Temizlik ve su sorunlarının çözümü konusunda yoğun çabanız dikkat çekiyor.

Sn. Sefa Karahasan, Twitter, Facebook adreslerinizden sonra dünyada en önemli olarak kabul edilen instagram adresiniz de tanınmış kişi olarak onay almış. Sosyal medyada bu kadar isim yaptığınıza göre bir şirket kurma zamanınız geldi herhalde.